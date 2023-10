Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte randalieren auf dem Schulgelände des Gymnasiums - Polizei bittet um Hinweise (03./04.10.2023)

Spaichingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch auf dem Schulgelände des Gymnasiums eine Sachbeschädigung begangen. Die Randalierer entfernten gewaltsam die Dachrinne einer Pergola und beschädigten diese dabei. Im weiteren Verlauf rissen sie noch eine Statue aus der betonierten Verankerung heraus und warfen diese um. An der Statue sowie dem Fundament entstand dabei ein Schaden. Die Polizei in Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell