Ulm (ots) - Kurz nach 5.45 Uhr meldete eine Zeugin das Feuer in der Straße Filsaue. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Ursächlich war ein kleiner Campingkocher. Der hatte die Grünfläche in Brand gesetzt. Es entstand nur geringer Sachschaden. Wer für das Feuer verantwortlich war, ist nicht bekannt. ...

mehr