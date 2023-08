Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Unkraut mit Abflammgerät entfernt und Einsatz der Feuerwehr ausgelöst

Emsbüren (ots)

Gestern gegen 13.15 Uhr beabsichtigte ein 51-Jähriger das Unkraut an seiner gepflasterten Hausumrandung in der Kräuterstraße mithilfe eines Abflammgerätes zu entfernen. Dabei geriet die eigene Lebensbaumhecke in Brand und löste einen Einsatz der Feuerwehr aus. Diese konnten das Feuer schnell löschen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell