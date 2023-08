Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Feuer in einem Cafe ausgebrochen

Emsbüren (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet heute Morgen gegen 4.32 Uhr eine Waschmaschine in einem Cafe in der Straße Mehringen in Brand. Das Feuer breitete sich vom Waschraum über die Zwischendecke des Cafes aus. Die Feuerwehr Emsbüren und Salzbergen konnte mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften den Brand schnell löschen. Die genaue Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

