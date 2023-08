Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl in einer Autowerkstatt gesucht

Lingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Werkstatt in der Schillerstraße. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Gegenstände wie Werkzeug, Gartengeräte, Kfz-Zubehör und ein Mofa sowie einen Mercedes Transporter, mit dem vermutlich der Abtransport des Diebesgutes erfolgte. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

