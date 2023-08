POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen (ots) - Gestern Abend gegen 23.15 Uhr fuhr der 60-jährige Fahrer eines Ford Kuga auf der B70 in Richtung Lingen. Auf Höhe Bramsche gerät er vermutlich aufgrund des Fahrens unter Alkoholeinfluss in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer 61-jährigen Fahrerin eines VW Up, welche in Richtung Lünne fuhr. Beide Verkehrsbeteiligten wurde leicht verletzt ...

