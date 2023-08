LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Schmiedefeld am Rennsteig (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich übers vergangene Wochenende gewaltsam Zutritt auf das Kleinsportfeld einer Schule in der Guth-Muths-Straße in Schmiedefeld am Rennsteig. Sie brachen das Eingangstor auf und beschädigten dieses. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0217533 an die Suhler Polizei (03681 369-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

