LPI-SHL: Einbruch in Kindertagesstätte

Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter besprühten in der Nacht zu Sonntag mehrere Gebäude im Stadtgebiet Schmalkalden mit schwarzer Farbe. Sowohl die Fassade eines Geschäfts in der Judengasse, eine Fassade in der Steingasse, die Polizeistation sowie das Nebengebäude in der Bahnhofstraße wurden mit polizeifeindlichen Graffitis beschmiert. Hinweise auf die Täter nimmt die Meiningen Polizei telefonisch (03693 591-0) ...

mehr