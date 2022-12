Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Frau bedrängt: Polizei sucht Zeugen

Am Freitag sollen zwei Männer eine 62-Jährige bei der Donauhalle in Ulm bedrängt haben.

Ulm (ots)

Die Frau fuhr mit der Straßenbahn der Linie 1 vom Ehinger Tor zur Haltestelle Donauhalle. Dort stieg sie gegen 21.45 Uhr in der Böfinger Straße aus. Nachdem sie wenige Meter ging, bedrängten sie wohl zwei Männer unsittlich. Der Frau gelang es sich loszureißen. Anschließend flüchtete sie schreiend in ein benachbartes Gebäude. Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt nun nach den Tätern. Sie bittet um Hinweise von Zeugen, die eine Auseinandersetzung im Bereich der Haltestelle Donauhalle beobachteten. Sie fragt außerdem, ob mögliche Zeugen in der Straßenbahn waren oder auch bei der Donauhalle ausstiegen. Einer der beiden Männer soll etwa 1,90 m groß gewesen sein. Er soll schwarze Kleidung getragen und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Zum zweiten Täter liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Hinweis:

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde so etwas passieren. Sicher würden Sie wollen, dass Zeugen ihre Wahrnehmungen der Polizei melden. Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

