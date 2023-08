POL-EL: Kluse - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Werkstatt in der Schillerstraße. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Gegenstände wie Werkzeug, Gartengeräte, Kfz-Zubehör und ein Mofa sowie einen Mercedes Transporter, mit dem vermutlich der Abtransport ...

