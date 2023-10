Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Skodafahrerin richtet Sachschaden an und flüchtet (04.10.2023)

Tuningen (ots)

Rund 1.000 Euro Fremdschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch, kurz vor 13 Uhr, in der Straße "Auf der Breite". Eine Fahrerin eines dunklen Skoda Superb mit "VS"-Kennzeichen kam Höhe des Gebäudes Nummer 8 mit dem Auto von der Straße ab, durchfuhr ein angrenzendes Grundstück, beschädigte dabei eine Gartenlampe und schanzte noch über eine etwa 40 cm hohe Gartenmauer, bevor sie in einer Garageneinfahrt landete. Obwohl ihr Skoda durch den Unfall starke Beschädigungen davontrug und diverse Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurückblieben, fuhr die Frau weiter, ohne sich um den hinterlassenen Schaden am Grundstück und der Mauer zu kümmern. Die Polizei ersucht die Autofahrerin, sich umgehend bei ihr unter der Telefonnummer 07706 93948-0 zu melden. Auch Zeugen des Unfallhergangs bittet die Bad Dürrheimer Polizei, sich zu melden.

