POL-MFR: (887) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 30.07.2023 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - Seit dem 01.06.2023 zerkratzte ein zunächst Unbekannter eine Vielzahl an geparkten Fahrzeugen in der Nürnberger Südstadt. Die Polizei hat nun einen 84-jährigen Tatverdächtigen ermittelt und sucht weitere Geschädigte. Am 01.06.2023 teilte ein Fahrzeughalter mit, dass ein Unbekannter sein in der Huldstraße abgestelltes Auto beschädigt hat. Das ...

