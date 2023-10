Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall zwischen Bagger und Motorrad- eine schwerverletzte Person (04.10.2023)

Geisingen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 31 ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 23-jähriger Motorradfahrer war mit einer Honda auf der B 31 von Freiburg in Richtung Geisingen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Gutmadingen kam es zum Zusammenstoß mit einem Bagger eines 41-Jährigen, der die Fahrbahn der B 31 vom Radackerweg herkommend in Richtung Gutmadingen querte. Im weiteren Verlauf stürzte der 23-Jährige auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand nach Schätzungen der Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um das verunfallte Zweirad.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell