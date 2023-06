Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Demonstration in Eschede

Celle (ots)

Eschede - Unter dem Titel: "Schluß mit den Nazitreffen" hat heute (24.06.2023) in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr eine Demonstration in Eschede stattgefunden. Es sind etwa 120 Teilnehmer der Einladung zur Demonstration gefolgt, welche vom Escheder Bahnhof bis zum Gebäude des NPD-Landesverband Niedersachen in der Straße Zum Finkenberg und wieder zurück angemeldet gewesen ist. Während der Demonstration gab es einige Kundgebungen. Insgesamt verlief der Einsatz friedlich. Für die Zeit der Demonstration ist die L282 zeitweise gesperrt gewesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell