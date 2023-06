POL-CE: Kind wird angesprochen und reagiert genau richtig

Celle (ots) - Wietze - Am 16.06.2023, zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, ist es im Meßdornweg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der bislang nicht bekannte Fahrzeugführer streift mit seinem Fahrzeug einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Transporter. Der Transporter wird dabei beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen, setzt der Verursacher seinen Weg fort. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter ...

