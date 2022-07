POL-PIBIN: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Gensingen (ots) - 24.07.2022, 10.45 Uhr Am 24.07.2022, 10.45 Uhr, kam es zu einem Unfall im Bereich der Einmündung L 242/L400. Ein PKW-Fahrer beachtete dabei nicht die Vorfahrt eines 48 jährigen Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

