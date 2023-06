Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Stromkasten beschädigt - Verursacher gesucht

Celle (ots)

Winsen(Aller) - Am 16.06.2023 ist es in der Straße Am Wördel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer möchte in die Allerstraße einbiegen und kommt aus bislang nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigt er den dort aufgestellten Stromkasten. Ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen, hat der Verursacher die Unfallörtlichkeit verlassen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell