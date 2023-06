POL-CE: Kontrolle von Fahrradfahrenden in der Innenstadt

Celle (ots) - Wolthausen - Am 17.06.2023, gegen 03:15 Uhr, ist es zu einer Rangelei auf dem Schützenfest in Wolthausen gekommen. Mehrere Personen kommen hier in Streit. Unbeteiligte Besucher des Schützenfests versuchen diesen Streit zu schlichten. Hierbei werden sie ebenfalls geschlagen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernen sich die Beschuldigten vom Schützenfest. Die Polizei Wietze bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter 05146/986230 zu melden. Rückfragen ...

