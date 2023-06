Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnmobil entwendet

Celle (ots)

Hermannsburg - In der Zeit zwischen dem 09.06.2023, 12 Uhr, und dem 12.06.2023, 07:00 Uhr, ist auf einem Firmengrundstück in der Straße Brandenbusch ein Wohnmobil Marke Forster, in weiß, entwendet worden. Erst am 16.06.2023 hat der Geschädigte das Fehlen seines Wohnmobil bemerkt, als er routinemäßig nach seinem Wohnmobil schauen wollte. Durch Mitarbeiter der ansässigen Firma konnte der Tatzeitraum eingeschränkt werden. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Celle unter 05141/2770 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell