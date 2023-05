Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall am Dienstag, 16.5.2023, 22.10 Uhr auf der Straße Sudfeld in Sendenhorst wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Der 19-jährige Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Straße Sudfeld in Richtung Ahlen. Nach einer Rechtskurve kam der Fahranfänger mit seinem Auto von der Straße ab, fuhr durch den Straßengraben und dürfte sich noch mit dem Pkw überschlagen haben. Anschließend geriet das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde abgeschleppt und es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.400 Euro.

