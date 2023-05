Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.5.2023 ereignete sich gegen 4.40 Uhr auf der Ennigerloher Straße in Neubeckum ein Alleinunfall. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Ennigerloher Straße in Richtung Ennigerloh. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Ennigerloher die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab. Dabei fuhr er mit dem Pkw über die Mittelinsel, beschädigte ein Verkehrszeichen und im weiteren Verlauf zwei Bäume. Rettungskräfte brachten den bei dem Alleinunfall leicht verletzten 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.750 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell