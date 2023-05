Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Tonnen Stahl gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Montag, 15.5.2023, 23.30 Uhr und Dienstag, 16.5.2023, 4.30 Uhr von einem Firmengelände an der Kruppstraße in Ahlen mehrere Tonnen Stahl. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände und dürften das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

