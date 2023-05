Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Gegen Schwertransportfahrzeug gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.5.2023, 21.40 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Hans-Geiger-Straße in Telgte gegen ein Schwertransportfahrzeug. Die 56-Jährige aus Albachten befuhr mit ihrem Pkw die Hans-Geiger-Straße in Richtung August-Winkhaus-Straße. Unmittelbar nach dem Kreisverkehr Hans-Geiger-Straße/Melitta-Bentz-Straße/Otto-Diehls-Straße kamen ihr ein Begleitfahrzeug und zwei Schwertransporter entgegen. Den ersten Sattelzug fuhr ein 56-Jähriger aus Witten. In Höhe des Anhängers dieses Schwertransportes kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurde die Fahrertür des Autos der 56-Jährigen so stark beschädigt, dass die Frau von der Feuerwehr über den Kofferraum aus dem Pkw gerettet werden musste. An dem Auto und der Ladung des Schwertransports entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro. Rettungskräfte brachten die bei dem Unfall leicht verletzte 56-Jährige zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde abgeschleppt.

