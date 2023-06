Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radlader entwendet

Celle (ots)

Eschede - In der Nacht vom 19.06 auf den 20.06.23 ist in der Rebberlaher Straße ein Radlader entwendet worden. Das Fahrzeug ist auf einem abgeschlossenen Lagerplatz abgestellt gewesen. Der Zugang ist sich gewaltsam verschafft worden. Anschließend ist der Radlader, vermutlich unter Nutzung eines entsprechenden Transportmittels, von seinem Abstellplatz entwendet worden. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich an die Polizei in Lachendorf unter 05145/284210 zu wenden.

