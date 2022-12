Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Diebstahl von Werkzeugen nach Einbruch in Baucontainern -Zeugen gesucht

Belm (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (19 Uhr) bis Donnerstagmorgen (08 Uhr) drangen Unbekannte gewaltsam in zwei Baucontainer am "Amalie-Pieper-Weg" ein. Sie durchsuchten die Container nach Werkzeugen. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Die Polizei Belm bittet Bürger, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter 05406/898630 zu melden.

