Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zusammenstoß zwischen Traktor und PKW

Celle (ots)

Beckedorf - Ein 22-jähriger Fahrzeugführer eines Fiat Picanto ist am gestrigen 22.06.23, um 15:15 Uhr, auf der K82 in Richtung Beckedorf unterwegs gewesen. Auf der Gegenfahrbahn ist ein 38-jähriger Fahrzeugführer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger (Spritze) gefahren. Aus bislang nicht geklärter Ursache kommt der 22-jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidiert hier mit dem Traktor. Bei dem Zusammenprall wird der 22-jährige in seinem PKW eingeklemmt und später durch die eingesetzte Feuerwehr befreit. Die Fahrbahn ist zeitweise vollgesperrt gewesen. Ebenfalls vor Ort ist auch ein Rettungshubschrauber gewesen. Der 22-jährige ist mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

