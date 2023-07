Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Schwerer Unfall auf der Bielefelder Straße

Bad Iburg (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bielefelder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 65-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Frau aus Bad Iburg war gegen 10 Uhr mit ihrem Zweirad in Richtung Glane unterwegs, als sie plötzlich aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einer A-Klasse kollidierte. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte schließlich in ein Osnabrücker Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bielefelder Straße zeitweise voll gesperrt. Hierdurch kam es nicht nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden, die A-Klasse blieb fahrbereit.

