Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf der Lingener Straße

Ankum (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 24-Jähriger gegen 16:00 Uhr mit einem weißen VW Transporter die Lingener Straße in Richtung Fürstenau. An dem Kreisverkehr (Lingener Straße/Loxtener Straße) in Ankum musste der Mann aus Meppen verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender PKW fuhr daraufhin auf den VW auf. Beide Fahrzeuge schalteten nach dem Unfall zunächst die Warnblinklichter ein. Um eine Staubildung vor dem Kreisverkehr zu verhindern, fuhr der 24-jährige VW-Fahrer zunächst in den Kreisverkehr und nahm dort die erste Ausfahrt in Richtung Loxtener Straße. Anschließend bog er nach rechts auf den Hof eines Autohauses ab und wartete dort auf den Unfallverursacher. Dieser folgte dem VW jedoch nicht und flüchtete anstatt dessen vom Verkehrsunfallort. Der flüchtige Fahrzeugführer wurde wie folgt beschrieben: männlich, kurze graue Haare. Unterwegs war dieser mit einem schwarzen Volvo, vermutlich Modell XC60. Wer Hinweise zu dem Unfall/-verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell