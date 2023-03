Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg - Jeder Fünfte zu schnell - Polizei misst Geschwindigkeit auf der L 540

Berg (ots)

Am 15.03.2023 führte der Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt in der Zeit vom 15:40 Uhr - 20:40 Uhr auf der L 540, Gemarkung Berg, Geschwindigkeitsmessungen durch. Es wurde sowohl der Verkehr in Fahrtrichtung Neulauterburg als auch in Richtung Hagenbach gemessen. Von den 449 in Richtung Hagenbach gemessenen Fahrzeugen waren 94 Fahrzeugführer wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (70 km/h für PKW, 60 km/h für LKW über 7,5 t) zu beanstanden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug hier 111 km/h. In Richtung Neulauterburg mussten 189 der 991 gemessenen Fahrzeuge beanstandet werden. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein PKW-Fahrer, der mit 128 km/h gemessen wurde. Nach Abzug der Toleranz bleibt ein vorwerfbarer Wert von 124 km/h, was ein einmonatiges Fahrverbot, 960,- EUR Bußgeld und zwei Punkte im Fahreignungsregister zur Folge hat. Ein zweiter Fahrzeugführer muss ebenfalls mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Auf 71 weitere Verkehrsteilnehmer kommt jeweils ein Bußgeld in Höhe von mindestens 60,- EUR zu, teilweise müssen sie auch mit einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. In 210 Fällen wird es zu einem Verwarngeld kommen.

