Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - VW T-Roc gesucht

Germersheim (ots)

Am 16.03.2023 befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 03:00 Uhr die Pater-Bruno-Moos- Straße in Germersheim- Sondernheim und überfuhr dort eine Verkehrsinsel. Im Anschluss flüchtete der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten stellten vor Ort mehrere Fahrzeugteile sicher. Bei dem geflüchteten Fahrzeug dürfte es sich um einen VW TRoc in der Farbe Weiß handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

