Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbrüche im Gewerbegebiet Stickgras- Täterfestnahme

Delmenhorst (ots)

Am 17.04.2022, gegen 23.00 Uhr, wurde in ein Fahrradfachhandelsgeschäft an der Nienburger Straße eingebrochen und dabei die Alarmanlage ausgelöst. Durch anrückende Funkstreifenbesatzungen konnten noch in Tatortnähe zwei Männer angetroffen werden, die zwei Kinderfahrräder sowie Jacken, die offensichtlich aus dem Geschäft stammten, mitführten. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro, wobei der Wert der gestohlenen Ware bei ca. 1300 Euro liegt. Die 34 und 52 Jahre alten Beschuldigten aus Bremen wurden vorläufig festgenommen und sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. Noch während dieser Festnahme machten zwei weitere Männer durch lautstarke Arbeiten auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Syker Straße auf sich aufmerksam. Sie brachen dort eine Garage auf und waren gerade dabei, ausgediente Kraftfahrzeugbremsen und Felgen in einen mitgeführten Transporter zu laden. Gegen die beiden 23 und 24 Jahre alten Männer aus dem Großraum Hannover wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie wurden anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell