Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 17 Fahrzeuge beschädigt und Embleme entwendet

Troisdorf (ots)

Vermutlich in der Nacht beschädigte ein Unbekannter mehrere geparkte Fahrzeuge in Troisdorf-Oberlar und entwendete deren Embleme. Zwischen Samstag (07. Oktober), 23:00 Uhr, und Sonntag (08. Oktober), 10:00 Uhr, wurden insgesamt 17 Fahrzeuge der Hersteller Mercedes, BMW, VW, Toyota und Smart angegangen. Die PKW waren an der Ziethenstraße, Landgrafenstraße, Von-Werth-Straße und Pastor-Willems-Straße geparkt. Dabei wurden die Fahrzeugembleme mutmaßlich abgerissen bzw. mit einem spitzen Gegenstand vom Fahrzeug entfernt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell