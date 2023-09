Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Wohnwagen abgebrannt, niemand verletzt

Ochtrup (ots)

Ein Zeuge hat in der Nacht zu Montag (25.09.23) um kurz vor 01.00 Uhr aus der Ferne einen Brand an der Feldstraße gesehen. Er alarmierte die Feuerwehr. Als diese am Brandort - einem offenbar verlassenen Grundstück auf Höhe der Hausnummer 22 - eintraf, stellte sie fest, dass ein alter Wohnwagen in Flammen stand. In dem Wohnwagen befanden sich keine Personen. Das Feuer wurde gelöscht, der Wohnwagen brannte jedoch komplett ab. Der Brandort wurde mit Absperrband gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell