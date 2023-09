Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Einfamilienhaus

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus an der Surenburger Straße, auf Höhe der Straße Stockhoff, eingebrochen. Sie hebelten am Samstag (23.09.23) zwischen 13.00 Uhr und 13.40 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge Schmuck im Wert eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell