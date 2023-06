Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Einbruch in Arztpraxen - Twistringen, Wassersäcke an Bäumen entwendet - Weyhe, Radfahrer begeht Unfallflucht ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruch in Arztpraxen

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in drei Arztpraxen in der Hinterstraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch ein Kellerfenster in das Gebäude, in dem sich alle drei Arztpraxen befinden. Die Büroräume und Praxisräume wurden teilweise aufgebrochen und anschließend durchsucht. Mit noch nicht näher bekanntem Diebesgut flüchteten die Täter. Sie hinterließen einen Schaden von zusammen rund 20000 Euro. Die Polizei Diepholz bittet Zeugen, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Lemförde - Pkw aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwei Pkw in der Bahnhofstraße aufgebrochen. Aus einem Citroen und einem VW-Touran entwendeten die Täter Geldbörsen und auch eine EC-Karte. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Weyhe - Radfahrer begeht Unfallflucht

Ein unbekannter Radfahrer war am Mittwochen gegen 06.50 Uhr an einem Verkehrsunfall beteiligt, ist aber ohne sich zu erkennen zu ergeben und ohne sich um die verletzte Beteiligte zu kümmern, geflüchtet. Eine 23-jährige E-Scooter Fahrerin kollidierte mit dem unbekannten Radfahrer an der Lahauser Straße, als sie aus Richtung Barrien nach Kirchweyhe unterwegs war. Sie stürzte bei der Kollision und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der geflüchtete Radfahrer beschimpfte die 23-Jährige noch, bevor er Richtung Barrien weiterfuhr. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Garagen und Container aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 8.00 Uhr, haben Unbekannte in der Industriestraße drei Garagen und vier Container aufgebrochen. Aus den Containern wurde nichts entwendet, der Sachsachaden beträgt ca. 250 Euro.

Bassum - Unfallflucht am Krankenhaus

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch zwischen 08.30 und 12.30 Uhr einen Pkw Skoda, der auf dem Parkplatz gegenüber der Dialysestation abgestellt war. Der Pkw wurde an der vorderen und der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Der geflüchtete Verursacher hat einen Schaden von ca. 2500 Euro hinterlassen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241/971680, zu informieren.

Bassum - Pedelec Diebstahl

Im Laufe des letzten Wochenendes von Samstag bis Sonntag haben Unbekannte ein verschlossenes Pedelec aus einem Carport entwendet. Das Pedelec der Marke Victoria im Wert von rund 1700 Euro stand in der Syker Straße im Carport.

Twistringen - Wassersäcke entwendet

Bereits am Wochenende vom 09. bis 12.06.2023 haben unbekannte Täter am insgesamt 38 Wassersäcke, die an den frisch angepflanzten Bäumen auf dem Sportplatzgelände des Gymnasiums befestigt waren, gestohlen. Der Sachschaden beträgt 760 Euro. Die Polizei Twistringen bittet um Hinweise unter Tel. 04243/970570.

Asendorf und Uenzen - Scheunen- und Garagendiebstähle

Die Polizei Bruchhausen-Vilsen bearbeitet zur Zeit drei Fälle von Diebstählen aus Scheunen und Garagen. Ob die drei Taten in Zusammenhang stehen müssen die Ermittlungen zeigen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Asendorf-Hohenmoor ein E-Bike aus einer Scheune, Werkzeuge und Ladegeräte aus einer Werkstatt entwendet. In der Uenzer Dorfstraße wurden zwei E-Bikes, Werkzeuge und Gartengeräte gestohlen. Der gesamte Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, informiert bitte die Polizei Bruchhausen-Vilsen, 04252 / 938250.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell