POL-DH: --- Syke, Durchsuchung wegen Steuerhehlerei - Stuhr, Verkehrsunfall mit Verletzten und Einbruch

Syke - Durchsuchung

Am Dienstag gegen 19.00 Uhr hat die Polizei die Wohnung eines 22-jährigen Sykers wegen des Verdachts der Steuerhehlerei durchsucht. Bei der Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei 155 Stangen unverzollte Zigaretten und 5 Kanister Diesel (Inhalt je 40 Liter). Familienangehörige störten die Durchsuchung, so daß sie vorübergehend in Gewahrsam genommen werden mussten und zur Dienststelle verbracht wurden. Der Durchsuchung vorausgegangen war am Mittag gegen 15.30 Uhr die Kontrolle eines 21-Jährigen. Bei ihm fand die Polizei mehrere Stangen unverzollte Zigaretten. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen und mit einem richterlichen Beschluss durchsuchte die Polizei anschließend die Wohnung des 22-Jährigen. Die Zigaretten und Dieselkanister wurden beschlagnahmt. Den 22-Jährigen erwarten jetzt Ermittlungsverfahren u.a. wegen Steuerhehlerei.

Stuhr - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19.10 Uhr wurden in Brinkum ein 19-jähriger Pkw-Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer verletzt. Der 19-Jährige war mit seinem Pkw aus der Bassumer Straße in die Langenstraße eingebogen und aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur geraten. Da ihm ein Pkw entgegen kam musste ausweichen, lenkte nach rechts touchierte einen Baum. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

Stuhr - Einbruch

Am Dienstag in der Zeit von 07.50 bis 12.30 Uhr sind Unbekannte in ein Haus im Insterburger Weg eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür ins Haus ein. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten die Täter mit ihrer Beute (Bargeld) wieder. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

