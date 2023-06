Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wehrbleck - Suizidankündigung

Polizeieinsatz ---

Diepholz (ots)

Gegen 13.00 Uhr am heutigen Sonntag kündigte ein 52-jähriger Mann gegenüber Bekannten seinen Suizid an. Die Polizei konnte schnell seine Wohnanschrift in Wehrbleck als seinen Aufenthaltsort ausfindig machen. Um eine Gefährdung des Mannes und der Einsatzkräfte auszuschließen, wurden mehrere Streifenwagen, darunter auch Diensthundeführer, zu der Anschrift entsandt. Die Nachbarn und Anwohner wurden angewiesen, in ihren Häusern zu bleiben. Der Einsatzbereich wurde weiträumig abgesperrt. Da eine Kontaktaufnahme zu dem 52-Jährigen keinen Erfolg brachte, begaben sich Polizeikräfte mit einem Zweitschlüssel gegen 15.30 Uhr in das Haus. Sie fanden den 52-Jährigen leblos in seiner Wohnung. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

