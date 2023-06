Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 18.06.2023

Diepholz (ots)

Wagenfeld/ OT Ströhen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 17.06.2023 kam es gegen 06:51 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. An der Kreuzung Renzeler Weg und Rothe Heide wird durch einen 61-jährigen Wagenfelder die Vorfahrt eines von rechts kommenden bevorrechtigten 54-Jährigen, ebenfalls aus Wagenfeld, missachtet, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den Pkw kam. Hierbei wurde der 54-Jährige leicht verletzt. An den Pkw, einem VW und einem BMW, entstand ein geschätzter Sachschaden von 35.000 Euro.

Sulingen - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am frühen Sonntagmorgen führte ein 20-Jähriger aus Borstel einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum im Bereich Stehlen, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Am Samstagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den auf dem Gelände einer Tankstelle in der Nienburger Straße in Sulingen abgestellten Pkw Mazda 6 eines 21-Jährigen aus Sulingen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Pkw Mazda beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen unter Tel.: 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

Stuhr - Einbruch in Firma

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte einen Zaun einer Firma an der Bergiusstraße in Stuhr-Brinkum/Nord auf und fuhren mit einem Transporter auf das Grundstück. Dort luden sie Metall ein und entwendeten dieses. Die Schadenshöhe kann noch nicht angegeben werden. Personen, die in der Nacht verdächtigte Umstände in diesem Bereich beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Weyhe in Verbindung zu setzen, Tel: 0421-80660.

Stuhr / OT Fahrenhorst - Schlägerei beim Schützenfest

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:30 Uhr auf dem Festgelände des Schützenfestes in Stuhr-Fahrenhorst zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von jungen Erwachsenen auf der einen Seite und 2 Männern auf der anderen. Der Grund des Streites ist noch unbekannt. Bekannt ist bislang, dass eines der Opfer geschlagen und getreten wurde und das zweite Opfer, als es schlichten wollte, ebenfalls mit Schlägen traktiert wurde. Die Opfer wurden zunächst medizinisch vor Ort versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Die Gruppe junger Erwachsener hatte sich vor Eintreffen der Polizei entfernt. Die Polizei hatte zur Einsatzbewältigung auch Unterstützung umliegender Dienststellen erhalten.

