POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 17.06.2023

Barver - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag, gegen 09:00 Uhr, kam es in Barver, Sulinger Straße (B214), zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Demnach beabsichtigte der Fahrzeugführer des Sattelzuges von einem Grundstück herunterzufahren und kreuzte dabei die Bundesstraße.

Hierbei übersah er einen 24-jährigen Diepholzer, welcher mit seinem Pkw die Bundesstraße in Fahrtrichtung Sulingen befuhr. Der Pkw-Führer konnte nach rechts ausweichen und kam im Seitengraben zur Endlage. Durch den Unfallhergang verletzte sich der 24-jährige Diepholzer schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße wurde zum Zwecke der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis 11:30 Uhr voll gesperrt.

Schwarme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, gegen 10:30 Uhr, befährt ein 54- jährige Schwarmer mit seinem Pkw die Eichenstraße in Schwarme und beabsichtigte in die Kirchstraße einzubiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 60-jährige Fahrradfahrerin aus Thedinghausen. Aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Pkw stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich hierdurch leicht. Durch den Unfallhergang ist ein Sachschaden von ca. 1000 Euro entstanden.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am 16.06.2023, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter weißer VW Golf beschädigt, welcher sich zum Unfallzeitpunkt in der Kirchstraße, in Höhe der Hausnummer 1, befunden hat. Der Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich beim Ein- bzw. Ausparken verursacht worden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen können bei der Polizeistation in Bassum unter der Telefonnummer 04241/971680 gegeben werden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am 16.06.2023, zwischen 10:35 Uhr und 12:35Uhr, wurde in der Langen Straße, auf dem Parkplatz der Brunnen-Apotheke, ein dort abgestellter Pkw beschädigt. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken wurde der Pkw an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei Sulingen (04271-9490) zu melden.

