Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hemsloh und Sulingen, Trunkenheitsfahrten - Sulingen, Unfallflucht am Freibad - Bassum, Kind leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruch

Am Mittwoch im Laufe des Tages zwischen 14.30 und 15.45 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Von-Hünefeld-Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Wohnungstür ein und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette in einem Schrank. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Hemsloh und Sulingen - Trunkenheitsfahrten

In Sulingen, Diepholzer Straße, stoppte die Polizei gestern gegen 17.25 Uhr einen 55-jährigen Pkw-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Konzentration von 1,7 Promille. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und seine Weiterfahrt war damit zu Ende. In Hemsloh, Wagenfelder Straße, stoppte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 01.40 Uhr einen 32-jährigen Pkw-Fahrer, der ebenfalls unter Alkoholeinfluss seinen Pkw lenkte. Hier ergab eine Überprüfung der Atemluft eine Konzentration von 1,3 Promille. Auch der 32-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht am Freibad

Der Pkw Toyota einer 61-Jährigen wurde am Mittwoch zwischen 06.00 und 07.00 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades im Promenadenweg erheblich beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war ein Unbekannter mit seinem Pkw gegen den Toyota geraten und war dann geflüchtet. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Kirchdorf - Diebstahl aus Lagerhalle

Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, 19.00 Uhr bis 10.30 Uhr, sind Unbekannte gewaltsam in Loge in eine Lagerhalle eingebrochen. Aus der Halle wurden Arbeitsgeräte, u.a. eine Kettensäge und Motorsense, im Wert von ca. 2000 Euro entwendet. Hinweise in diesem nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Bassum - Kind leicht verletzt

Ein 3-jähriges Kind wurde gestern gegen 13.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße leicht verletzt. Der 3-jährige Junge lief zwischen geparkten Autos hindurch und plötzlich auf die Fahrbahn. Eine 32-jährige Pkw-fahrerin reagierte sofort, berührte mit ihrem Pkw aber noch das Kind. Mit einer leichten Verletzung am Fuß wurde der 3-Jährige zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Stuhr - Fußgänger angefahren

Ein 83-jähriger Fußgänger hat am gestrigen Mittwoch gegen 14.50 Uhr zu Fuß die Fahrbahn der Stuhrer Landstraße überquert, wurde dabei von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Der 83-Jährige wollte zu einem Supermarkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin wollte von dem Parkplatz auf die Stuhrer Landstraße einbiegen, übersah dabei aber den Fußgänger und beide kollidierten. Der 83-Jährige wurde zum Glück nur leicht am Bein verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell