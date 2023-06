Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdorf, Erdbeerfeld abgebrannt - Diepholz, E-Scooter-Fahrer mit 1,8 Promille schwer verletzt - Bassum, Verkehrsunfall mit Schwerverletzten ---

Diepholz (ots)

Bassum - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

In der Nacht zum Dienstag gegen 01:20 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Sulinger Landstraße (B 61) zwei Personen schwer verletzt. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Espelkamp befuhr die B 61 Richtung Sulingen und kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er touchierte ein Verkehrszeichen und einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer und zwei Mitfahrer wurden verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Pkw BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

Stuhr - Krad-Fahrer gestürzt

Ein 24-jähriger Krad-Fahrer befuhr am Montag gegen 20.00 Uhr die Warwer Straße in Richtung Fahrenhorst. In einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und stürzte anschließend im Seitenraum. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 24-Jährigen ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Kirchdorf - Brand eines Erdbeerfeldes

Am Montag gegen 14.30 Uhr kam es in Kirchdorf auf einem Erdbeerfeld an der Steyerberger Straße zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache entflammt das Stroh zwischen den Erdbeerreihen. Vor Ort befindliche Erntehelfer bemerkten den Brand und retteten noch einen Kühltransporter vom Feld. Ob der erwärmte Transporter als Ursache für das Feuer in Frage kommt, müssen die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf und Barenburg konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und das Feld löschen. Insgesamt wurden 1,5 Hektar mit Erdbeerpflanzen vernichtet. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 70000 Euro geschätzt.

Diepholz - Dieseldiebstahl

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 03.50 Uhr, aus einer Sattelzugmaschine ca. 500 bis 600 Liter Diesel entwendet. Die Diebe öffneten gewaltsam den Tank an der auf einem Parkplatz an der B 51 in Graftlage stehenden Zugmaschine. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Diepholz - E-Scooter Fahrer schwer verletzt

Ein 55-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht zum Dienstag gegen 0.20 Uhr bei einem Sturz schwer verletzt worden. Er wollte von der Straße Bruses Hof in die Lüderstraße einbiegen, stürzte dabei aber und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Grund für den Sturz ist sehr wahrscheinlich der Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration in der Atemluft von 1,8 Promille. Neben einer Blutprobe wird der 55-Jährige auch seinen Führerschein abgeben müssen.

