Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 11.06.2023

Diepholz (ots)

Sulingen - alleinbeteiligter Verkehrsunfall von alkoholisiertem Pedelec-Fahrer Am Sonntag, dem 11.06.2023 gegen 00:35 Uhr, befuhr ein männlicher Beteiligter (63 Jahre, aus Maasen) mit seinem Pedelec die Straße Langenäse in Sulingen. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung (Atemalkoholkonzentration von 1,85 Promille) stürzte er ohne Fremdverschulden zu Boden und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Er gilt als schwer verletzt.

Bassum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag den 10.06.2023, gegen 18:10 Uhr, befährt der 21jährige Twistringer mit seinem Pkw die Bundesstraße 51 aus Richtung Bassum kommend in Richtung Bremen. An der Abfahrt Nordwohlde überquert ein 32jähriger Bassumer mit seinem E-Scooter die Bundesstraße 51 und wird von dem Pkw erfasst. Der E-Scooter-Fahrer wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek POK, WDL

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell