Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wetschen, Durchsuchung und Festnahme - Mellinghausen, Verkehrsunfall zwischen Krad und Trecker ---

Diepholz (ots)

Wetschen - Durchsuchung

Umfangreiche Ermittlungen resultierend aus anderen, teilweise bereits abgeschlossenen, Verfahren führten die Polizei zu einem 50-jährigen Mann aus Wetschen. Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln hat die Polizei den Mann am Montag festgenommen und seine Wohnung durchsucht. In der Wohnung fand die Polizei 1,2 kg Marihuana, 1,2 kg Amphetamine und kleinere Mengen Haschisch und Ecstasy Tabletten. Auch Bargeld im Wert von 4000 Euro in kleineren Scheinen konnten die Ermittler finden. Die Betäubungsmittel und das Bargeld wurden beschlagnahmt. Der 50-jährige Tatverdächtige wurde zur Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er wieder entlassen.

Mellinghausen - Verkehrsunfall zwischen Krad und Trecker

Am Mittwoch gegen18.40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Kradfahrer die Kreisstraße 14 aus Brake kommend in Richtung Mellinghausen. In einer Rechtskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der 59-jährige Fahrer hatte noch versucht nach rechts auszuweichen. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der Fahrer der Zugmaschine wurde leicht verletzt. Krad sowie Trecker waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 13000 geschätzt.

Schwarme - Verkehrsunfall

Der 51-jährige Fahrer eines Transporters wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr verletzt. Er befuhr die Hörstener Straße von Uenzen kommend in Richtung Sparkener Straße. Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Transporter eines 32-jährigen Fahrers. Der 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.

Weyhe - Einbruch

Am Mittwoch in der Zeit von 08.30 Uhr bis 19.00 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnhaus im Dammweg ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, um ins Haus zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und auch den angrenzenden Schuppen. Ob sie Diebesgut erlangt haben steht noch nicht fest. Sie richteten aber einen Schaden von rund 1000 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - E-Bike Diebstahl

Unbekannte haben aus einer Garage im Zollhof am Dienstag in der Zeit zwischen 07.00 und 09.30 Uhr ein E-Bike der Marke Viktoria im Wert von über 3000 Euro entwendet. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu informieren.

Stuhr - Fahrzeug aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.00 Uhr, einen in der Studtriede abgestellten Firmentransporter aufgebrochen. Aus dem VW-Transporter wurden Werkzeuge von knapp 1000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell