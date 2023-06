Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Kind leicht verletzt - Bassum, Auffahrunfall mit hohem Schaden - Diepholz, Frau leicht verletzt Verursacher flüchtet ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr wurde eine 29-jährige Mutter auf einem Parkplatz in Diepholz, Lappenberg, von einem unbekannten Pkw angefahren und leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer beging Unfallflucht. Als sich die Frau bückte, um ihr Kind auf den Arm zu nehmen, parke der Unbekannte rückwärts aus und fuhr die Frau an. Die fiel auf die Knie und verletzte sich leicht. Das Kind wurde nicht verletzt. Von dem verursachenden Fahrzeug ist nur ein Kennzeichenteil, ST- ?, bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Weyhe - Kind verletzt

Ein 10-jähriger Junge wurde gestern gegen 07.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße leicht verletzt. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer wollte von einem Parkplatz auf die Hauptstraße einbiegen. Obwohl er sich langsam über den Radweg an die Hauptstraße herantastete, übersah er den 10-jährigen Radfahrer und beide kollidierten. Der 10-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend den Eltern übergeben.

Bassum - Benzindiebstahl

Im Ortsteil Gräfinghausen wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2:00 Uhr an zwei geparkten PKW der Tank aufgebohrt und der darin befindliche Kraftstoff entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Wer in der Nacht etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Bassum - Vorfahrt missachtet

Ein 47-jähriger Bassumer befuhr mit seinem Fahrrad am Mittwoch um 13:45 Uhr den Geh-/Fahrradweg der Bremer Straße stadtauswärts. Eine 37-jähriger Pkw-Fahrerin, der aus der Straße Haferkamp in Fahrtrichtung Innenstadt einbiegen wollte, übersah den Radfahrer und beide kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 3500 Euro.

Bassum - Auffahrunfall

Ein 27-jähriger Transporter-Fahrer ist am Mittwochnachmittag um 15:15 Uhr in der Osterbinder Straße (L 332) aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 58-jährigen Fahrers aufgefahren. Dieser stand verkehrsbedingt vor einer Baustellenampel. Verletzt wurde niemand; der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Eine 73-jährige Vilserin wollte am Donnerstagvormittag um 11:00 Uhr von der Bahnhofstraße nach Links auf einen Parkplatz abbiegen. Als sie sich bereits im Abbiegevorgang befand, wurde sie von einem 63-jährigen Vilser überholt. Beide Pkw kollidierten. Verletzt wurde dadurch niemand, aber an dem VW-Golf entstand Totalschaden. Der gesamte Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro.

