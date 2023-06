Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hüde - Schwerer Verkehrsunfall auf B 51 ---

Diepholz (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Osnabrücker Straße (B 51) wurden heute am frühen Nachmittag gegen 14.15 Uhr zwei Pkw-Fahrer schwer verletzt.

Ein 45-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die B 51 von Diepholz in Richtung Osnabrück. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 49-jährigen Fahrers. Die Feuerwehr befreite die Fahrer aus ihren stark beschädigten Fahrzeugen. Beide wurden mit schweren Verletzungen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die B 51 musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten der verunfallten Fahrzeuge für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

