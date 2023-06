Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe/Erichshof, Windschutzscheibe von Pkw eingeschlagen - Stuhr und Bassum, Unfälle mit je zwei leichtverletzten Personen - Diepholz, Diebstahl von Pedelec

Diepholz (ots)

Weyhe-Erichshof - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Samstag, 20:00 Uhr bis Sonntag, 11:00 Uhr wurde auf dem Seitenstreifen vor einem Firmengrundstück in der Diepholzer Straße die Windschutzscheibe eines PKW der Marke Skoda eingeschlagen. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421-80660 zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 11.06.2023 gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 21-Jährige mit ihrem BMW die Straße Am großen Heerweg in Stuhr aus Richtung Groß Mackenstedt kommend. Ein 49-Jähriger aus Südbrookmerland bog zeitgleich mit seinem Mercedes von der Steller Straße nach rechts auf die Straße Am großen Heerweg ein. Hierbei gelangte der 49-Jährige zu weit auf die Fahrspur der BMW-Fahrerin aus Achim, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Die 21-Jährige sowie ihre 26-jährige Beifahrerin wurden dabei leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am 11.06.2023 kam es gegen 18:40 Uhr auf der B 51 Höhe Osterbinde in 27211 Bassum zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Die 35-jährige Fahrzeugführerin eines Hyundai aus Hochstadt wollte von der Auffahrt in Osterbinde auf die B 51 in Fahrtrichtung Bremen einbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden 35-jährigen Mercedesfahrer. Eine Kollision konnte nicht mehr vermieden werden. Durch den Zusammenstoß wird eine 13-jährige Mitfahrerin aus dem Hyundai sowie der Mercedesfahrer leichtverletzt. Der Hyundai sowie der Mercedes waren beide nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 19.000 Euro.

Diepholz - Pedelec Diebstahl

Am Samstag, 10.06.2023, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr haben Unbekannte in der Maschstraße ein Pedelec entwendet. Das Rad der Marke Raleigh im Wert von ca. 1300 Euro war in einer Garage untergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441-9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell