Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wetschen, Kollision mit Lok - Weyhe, Brand auf einem Feld - Bassum und Lemförde, Parkplatzunfälle ---

Diepholz (ots)

Wetschen - Kollision mit Lokomotive (Foto)

Auf der Nebenstrecke der Bahn von Diepholz nach Sulingen ist heute früh gegen 08.20 Uhr ein Pkw mit einer Lokomotive kollidiert. Der 58-jährige Pkw-Fahrer wollte in der Drebber Straße den Bahnübergang passieren. Er übersah die von rechts kommende Lok und fuhr dagegen. Der 58-Jährige wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lokführer blieb unverletzt. Der Pkw VW-Golf des 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Lok entstand so gut wie kein Schaden.

Barenburg - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die Bundesstraße 61 aus Kirchdorf kommend in Richtung Sulingen. In Höhe der Ampelanlage in Barenburg musste er aufgrund der rot zeigenden Ampel anhalten. Ein dahinterfahrender 87-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation, konnte jedoch einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Der 87-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 25000 Euro.

Lemförde - Verkehrsunfall

Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Dienstag gegen 18.15 Uhr einen Parkplatz in der Hauptstraße durch die Ausfahrt verlassen. Da er nach eigenen Angaben ein Bremsproblem hatte, wich er dem vor ihm stehenden Pkw aus. Anschließend fuhr er auf den stehenden Pkw einer 73-jährigen Fahrerin auf. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 4500 Euro beziffert.

Weyhe - Radfahrerin verletzt

Am Dienstag gegen 19.25 Uhr wurde eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Leester Straße / An der Weide leicht verletzt. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Leester Straße nach rechts in die Straße An der Weide abbiegen. Sie übersah die aus Richtung Brinkum entgegenkommende Pedelec-Fahrerin zu spät und beide kollidierten. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.

Weyhe - Brand auf einem Feld

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr beobachteten Zeugen eine Gruppe Jugendliche die in der Dr.-Willms-Straße auf einem Feld Silvesterraketen zündeten. Unmittelbar danach brannte es auf dem Feld. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Ausbreiten des Feuers und damit schlimmeres verhindern. Trotz des schnellen Eingreifens verbrannten ca. 200 Quadratmeter des Feldes.

Stuhr - Zu viele im Pkw

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr stoppte die Polizei einen offensichtlich mit zu vielen Personen besetzten Pkw in der Moordeicher Landstraße. Der 32-jährige Fahrer des Pkw aus Bremen transportierte 5 Kinder, die teils ungesichert und alle ohne Kindersitz im Pkw saßen. Der 32-Jährige durfte erst nachdem er einen ordnungsgemäßen Transport (Kindersitze und weiteren Pkw) sichergestellt hatte, seine Fahrt fortsetzen. Ein ordentliches Bußgeld wird ihm demnächst per Post zugestellt.

Bassum - Parkplatzunfall

Eine 83-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 11.20 Uhr rückwärts aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Bremer Straße ausparken. Vermutlich durch einen falschen eingelegten Gang verlor sie die Kontrolle fuhr über den Parkplatz und gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell