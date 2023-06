Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach und Wyhl a.K.: Zwei Einbruchsversuche in Lebensmittelmärkte

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 03.06.2023 und Montagmorgen, 05.06.2023, versuchten bislang unbekannte Täter die Fensterscheiben an einem Supermarkt in der Gewerbestraße in Sasbach einzuschlagen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Am Sonntag, 04.06.2023, gegen 04:30 Uhr, meldete ein Passant, dass die Alarmanlage eines Supermarktes in der Königschaffhauser Straße in Wyhl in Betrieb wäre. Vor Ort stellten die Beamten einen Einbruchsversuch fest. Auch in diesem Fall ließen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab und flüchteten unerkannt.

Insgesamt entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang stehen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642/9287-0) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641/582-0) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell