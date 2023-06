POL-FR: Lörrach: Auto beim Ein-/ Ausparken beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Seinen Kia stellte am Montag, 05.06.2023 gegen 18.15 Uhr ein 26 Jahre alter Mann auf den Parkplatz eines Baumarktes in der Industriestraße ab. Als er gegen 18.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war dieses vorne rechts an der Stoßstange und am Radkasten beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach ...

mehr