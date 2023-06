Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit Traktor

Freiburg (ots)

Die Grenzacher Straße befuhr am Montag, 05.06.2023 gegen 11.10 Uhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Fendt Traktor in Fahrtrichtung Herten. In einer leichten Rechtskurve kam der 62-jährige zu weit auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fiat Punto zusammen. Die 36 Jahre alte Punto-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision im hinteren Fahrzeugbereich aber nicht verhindern. An ihrem Auto entstand Sachschaden von rund 6000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Am Traktor entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

md/sk

